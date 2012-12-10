В Черновицкой области МЧС освободило из 6-часового затора 190 автомобилей и автобусов

В Черновицкой области сотрудники МЧС в предместье Черновцов освободили из 6-часового снежного плена 190 единиц техники, среди которых пять автобусов междугородного сообщения.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ТУ МЧС в Черновицкой области, в результате сильных снегопадов на участке автодороги государственного значения Житомир-Черновцы от с. Припрутье до с. Дынивцы Новоселицкого района около 18 часов 9 декабря образовался затор техники протяжностью до 2 км, в который попало 100 легковых автомобилей, 65 грузовых автомобилей, 20 микроавтобусов и 5 пассажирских автобусов сообщением «Черновцы-Хотин», «Черновцы – Каменец-Подольский», «Косов-Киев», «Ивано-Франковск - Донецк», «Черновцы-Киев». Всего на дороге было заблокировано около 500 человек.

Благодаря согласованным действиям подразделений Территориального управления МЧС Украины в Черновицкой области, службы автомобильных дорог и УГАИ УМВД около полуночи затор техники на указанном участке был ликвидирован.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГА УМВД Украины в Черновицкой области, сегодня, 10 декабря, водители 15 единиц большегрузного автотранспорта - автопоездов приняли решение о прекращении движения во избежание рисков на опасных участках дороги в условиях снегопада и остановились на стационарном посту ГАИ в Атаках Хотинского района (граница с Хмельницкой областью).

В течение суток силами подразделений ТУ МЧС в Черновицкой области осуществлена буксировка 78 единиц техники, из которых 9 пассажирских автобусов и 11 легковых автомобилей. Также оказана помощь 650 чел., которые находились в транспортных средствах, попавших в заторы и снежные заносы.

От ТУ МЧС Украины в Черновицкой области для предоставления помощи гражданам получили 10 единиц техники, 25 человек личного состава.