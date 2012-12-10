Прокуратура начала следствие в отношении должностных лиц «Киевавтодора»

Прокуратура Киева начала досудебное расследование уголовного производства в отношении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», виновных в некачественной дорожной разметке на столичных дорогах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Согласно сообщениям, в течение апреля-июня 2012 года должностными лицами «Киевавтодора» было перечислено подрядной организации 5 млн. грн бюджетных средств за выполненные работы по нанесению дорожной разметки. Однако прокурорской проверкой установлено, что дорожная разметка на киевских дорогах, в частности, «Стоп линия» для автомобилей, и разметка регулируемого и нерегулируемого пешеходных переходов, не отвечают требованиям Государственного стандарта и, по информации ГАИ, создают реальную угрозу жизни людей.

Кроме того, согласно выводам строительно-технического и экономического исследования Харьковского НИИ судебных экспертиз, в результате нанесения некачественной дорожной разметки только на одном из проверенных участков столичному бюджету причинено материального ущерба на общую сумму более 90 тыс. грн.

К тому же, дорожная разметка, которая не отвечает стандартам, подлежит повторному нанесению, для чего нужно еще 5 млн. грн.

В июле этого года в связи с отсутствием надлежащей дорожной разметки «Пешеходный переход» в Оболонском районе Киева произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пешеходы получили телесные повреждения.

УГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве внесено предписание «Киевавтодору» о безотлагательном нанесении дорожной разметки соответствующего качества.

За злоупотребление служебным положением должностным лицам КК «Киевавтодор» грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.