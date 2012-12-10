IBM завершает приобретение Kenexa за 1,3 млрд долл.

Корпорация IBM (США) объявила о завершении приобретения компании Kenexa. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе IBM.

В IBM считают, что Kenexa укрепляет лидирующие возможности IBM в сфере внедрения социального бизнеса и анализа огромных массивов данных в социальных сетях для получения практических рекомендаций. Чистая цена приобретения составляет приблизительно 1,3 млрд долл.

Kenexa, ведущий поставщик решений для подбора персонала и управления развитием сотрудников, привносит в IBM уникальное сочетание облачных технологий и консалтинговых услуг, предоставляя решения по формированию более разумных и более эффективных трудовых ресурсов для наиболее важных функций бизнеса.

Kenexa дополняет стратегию IBM, направленную на обеспечение руководителей бизнеса актуальной информацией и квалифицированными кадрами в каждом функциональном подразделении предприятия, от группы разработки и отдела кадров до маркетинговой службы и отдела продаж.

Распространение технологий социального бизнеса дополнительно ускоряет рост Больших данных и повышает необходимость внедрения аналитических решений на предприятиях. Как показали результаты недавнего глобального исследования IBM, 57% опрошенных генеральных директоров компаний указали внедрение технологий социального взаимодействия в качестве первоочередной задачи, а более 73% респондентов сообщили о значительных инвестициях в решения для аналитики данных.

Кроме того, согласно результатам опроса, 70% CEO считают человеческий капитал одним из самых важных факторов устойчивого экономического развития. Объединенные возможности IBM и Kenexa позволяют предложить организациям уникальные решения, позволяющие повысить эффективность трудовых ресурсов и получать практические рекомендации из имеющихся бизнес-данных.

Как отметил Алистер Ренни, генеральный менеджер IBM по решениям для социального бизнеса, объединение решений по управлению человеческим капиталом Kenexa с лидирующими решениями IBM для аналитики и социального взаимодействия направлено на помощь клиентам в получении реальной отдачи от их инвестиций в социальный бизнес и повышении их конкурентоспособности на рынке.

На сегодняшний день Kenexa является отраслевым лидером в сфере облачного программного обеспечения и аутсорсинга рекрутинговых процессов (Recruiting Process Outsourcing, RPO). Kenexa обслуживает свыше 8900 клиентов из целого ряда отраслей, включая финансовые услуги, фармацевтическую промышленность и розничную торговлю (в том числе, более половины компаний из рейтингового списка Fortune 500).

По завершении сделки приобретения около 2800 сотрудников Kenexa из 21 страны входят в состав IBM. Руководствуясь своей традиционной стратегией, IBM будет продолжать поддерживать клиентов Kenexa и совершенствовать технологии Kenexa, давая возможность этим организациям пользоваться преимуществами обширного портфеля продуктов и услуг IBM.

Справка УНИАН. Корпорация IBM – один из мировых лидеров ИТ-индустрии, доход корпорации в 2011 году составил 106,9 млрд долл.