На Буковине из-за снегопада временно ограничен проезд грузового транспорта

Из-за снегопада введено временное ограничение проезда грузового транспорта по территории Буковины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

«В настоящее время на территории Черновицкой области наблюдается усложнение погодных условий, сильный снегопад. Движение крупногабаритного транспорта в такой ситуации значительно усложняет работу дорожных служб и в целом опасно для самих водителей грузовиков. Поэтому для расчистки дорог от снега и недопущения заторов в движении водителям грузового транспорта рекомендовано прекратить дальнейшее движение до окончания осадков», - говорится в сообщении.

По данным ГАИ, автомобили, которые вынуждены были прекратить движение, припаркованы в местах отстоя (АЗС, стоянки, TIR-паркинги) и на обочинах дорог. В целом ожидают улучшения погоды около 150 транспортных средств.

Учитывая двухдневный снегопад, который уже превысил месячную норму осадков, Буковинская госавтоинспекция работает в режиме усиленного несения службы. Помощь участникам дорожного движения оказывают 90 работников дорожно-патрульной службы, отмечается в сообщении.

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