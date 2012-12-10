Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок за 5 лет составили более 29 млрд грн

Убытки железных дорог Украины от пассажирских железнодорожных перевозок за 2008-2012 годы составили 29,1 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - 15,1 млрд грн, в пригородном - 14 млрд грн.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), все отрицательные финансовые результаты «Укрзализныця» покрыла за счет собственных доходов от перевозки грузов.

В частности, убыток от пассажирских перевозок в 2008 году составил 4,8 млрд грн, в 2009 году - 5,2 млрд грн, в 2010 - 5,6 млрд грн, в 2011 - 6,6 млрд грн, в 2012 г. ожидается в размере 6,9 млрд грн.

«Такая ситуация сложилась из-за низких социальных тарифов, которые даже ниже себестоимости самих перевозок, с одной стороны и отсутствия государственных дотаций, которые бы покрывали перевозчику разницу между затратами на пассажирские перевозки и расчетами за них - с другой в условиях чрезмерной изношенности парка», - сообщает «Укрзализныця».

Кроме того, ведомство отмечает постоянную задолженность государственного и местных бюджетов железным дорогам Украины за перевозку пассажиров 26 льготных категорий граждан. В частности, в пригородном сообщении льготные категории граждан составляют почти 70% всех перевезенных пассажиров.

Всего с 2008 года за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении железные дороги Украины из государственного и местных бюджетов недополучили 1,7 млрд грн. В частности, в 2008 году недополучено 220 млн грн, в 2009 - 345 млн грн, в 2010 - 372 млн грн, в 2011 - 388 млн грн, за 11 месяцев 2012 г. ожидается 340 млн грн.

Как сообщал УНИАН, проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в 2013 году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава.

Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укразлизныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Всего в течение 2011 года железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн пассажиров, в том числе 54,4 млн пассажиров льготных категорий.

Убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн грн.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн грн.