В Киеве пока не будут применять эвакуаторы при уборке снега

Власти Киева пока не будут применять эвакуаторы при уборке снега на автодорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель КГГА Александр Попов.

«Практика покажет, что делать дальше. В прошлом году мы возобновляли работу эвакуаторов, убирали машины в другие места для того, чтобы хотя бы ночью можно было очистить улицы. Пока еще мы таких решений не принимали. Но что касается сотрудничества с ГАИ, то они нам идут в этом плане навстречу и организуют таким образом, в том числе свою работу, чтобы освободить территорию, если уборка идет на протяжении дня. И, в принципе, это у нас пока еще получается», - отметил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель «Киевавтодора» Георгий Глинский обратился к А.Попову с просьбой подписать распоряжение, которое поспособствует работе спецтехники при очистке автодорог города от снега.

6 декабря первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что рассматриваются три варианта решения проблемы уборки дорог от снега.

«Первое - это разрешить эвакуацию для того, чтобы можно было нормально убирать дороги. Второй вариант – это перейти на парковку: по парным числам - одна сторона улицы, по непарным – другая. И третий – установить новые знаки, которые запрещают парковку на тех центральных улицах города, где есть самое большее скопление автомобилей при парковке. Какое будет принято из этих решений – это решится сегодня вечером. Будет проведен соответствующий штаб, и сможем принять соответствующее решение», - сказал он.

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