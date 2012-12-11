Железные дороги задействовали в очистке путей и станций от снега 4 тыс. железнодорожников

Железные дороги Украины задействовали в очистке путей и станций от снега около 4 тысяч железнодорожников и открыли круглосуточные штабы по борьбе со снежными заносами.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), 10-11 декабря узловые станции, вокзалы и пути в круглосуточном режиме убирали 3,817 тыс. железнодорожников - работники путевого, вагонного, пассажирского хозяйств, связисты и энергетики.

Наиболее масштабные работы по очистке объектов железнодорожной инфраструктуры продолжаются на Юго-Западной, Львовской и Одесской железных дорогах.

На снегоочистительных работах были задействованы 9 снегоочистителей СДПМ, 27 снегоочистительных машин СМ-2, в частности, 12 машин работали на Юго-Западной, 8 - на Львовской, остальные - на Одесской железной дороге.

В течение трех суток, начиная с 9 декабря, в сложных метеорологических условиях железнодорожники обеспечивали бесперебойность и безопасность движения поездов.

Наибольшая толщина снежного покрова сейчас зафиксирована на станциях Коростень - 35 см, Жмеринка - 40 см, Козятин - 40 см, Ивано-Франковск - 25 см, Тернополь - 20 см, Вапнярка - 30 см.

«Зимой, из-за ухудшения погодных условий, повышается общий риск травм, поэтому железнодорожники просят водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Железнодорожники призывают пассажиров быть внимательными при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры», - говорится в сообщении «Укрзализныци».