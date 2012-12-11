«Борисполь» внедрил в терминале «D» новую систему оповещения AviaVox

Международный аэропорт «Борисполь» внедрил в терминале «D» новую систему звукового оповещения AviaVox, разработанную специально для профессионального озвучивания пассажирских терминалов аэропортов.

Как говорится в сообщении аэропорта, система базируется на полностью новейший «фонемного» технологии, которая позволяет достичь значительно лучшего качества сообщений.

На сегодня система AviaVox, которая действует в терминале «D», поддерживает около 15 языков мира.

В то же время, в языковом пакете системы нет украинского языка, поэтому пока аэропорт «Борисполь» вводит в систему информацию на украинском языке.

«Продолжается работа по разработке программного обеспечения для записи украинского текста, которое вскоре будет привлечено к программному обеспечению как в аэропорту «Борисполь», так и по всем аэропортам мира, откуда осуществляются рейсы в Украину», - поясняют в «Борисполе».

В настоящее время в терминале «D» аэропорта «Борисполь» объявления на украинском языке начитываются дикторами, после чего в эфир автоматически выводятся объявления английском, русском или языке страны, куда выполняется рейс.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» в январе-ноябре 2012 года обслужило 7,947 млн пассажиров — на 6,49% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Система звукового оповещения AviaVox работает в крупнейших международных аэропортах, в частности Лондона (Хитроу) и Амстердама, а также в аэропортах Манчестера, Бристоля, Брюсселя, Москвы, Лиссабона, Женевы, Нью-Дели, Каира и других.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.