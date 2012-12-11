ЕБРР предоставит «Укрзализныце» дополнительный кредит до 62,5 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») дополнительные кредитные средства на сумму до 62,5 млн долл. для финансирования закупки грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

В сообщении, в частности, указывается, что средства увеличивают уже предоставленный Банком в 2009 г. кредит такого же размера, предназначенных для тех же целей.

«Новый совместный проект ЕБРР и «Укрзализныци» является результатом прогресса реформирования отрасли, достигнутого национальным оператором железнодорожных перевозок в соответствии с условиями, которые были ранее согласованы с Банком. Возобновление программы финансирования позволит «Укрзализныце» продолжить модернизацию вагонного парка», - говорится в сообщении.

Предполагается, что «Укрзализныця» использует средства кредита для закупки грузовых вагонов общего назначения, что станет важным шагом в улучшении железнодорожной транспортной инфраструктуры, которая поддерживает экономику Украины и обеспечивает приблизительно 56% от общего объема грузовых перевозок.

«С учетом этого проекта общая сумма финансирования, выделенного ЕБРР в секторе железных дорог Украины с 1999 г., составляет более 300 млн долл. в рамках трех отдельных трансакций», - сказано в сообщении ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года отправили 349,507 млн тонн грузов - на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Статическая нагрузка на вагон увеличилась на 1,7% к плановому заданию и составила 63,59 тонн в сутки, что соответствует уровню прошлого года. Оборот груженого вагона за 11 месяцев т.г. составил по Украине 6,11 суток - на 0,21 суток больше плана и на 0,26 суток меньше показателя прошлого года.

Отметим также, что «Укрзализныця» заявила о необходимости выполнения норм Закона Украины «О железнодорожном транспорте» и выделении из госбюджета на 2013 год средств на закупку пассажирского подвижного состава. В 2013 году «Укрзализныця» предлагает приобрести за счет средств Государственного бюджета подвижной состав для дальних пассажирских перевозок на сумму 2,755 млрд грн и для пригородных перевозок на сумму 5,431 млрд грн.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 г. Банк взял обязательства относительно предоставления более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.