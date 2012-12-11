Связь в январе-ноябре подорожала на 2,6%

Индекс потребительских цен на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций в Украине в январе-ноябре 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи выросли за отчетный период на 8,9%, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8,1%, на услуги мобильной связи – на 2%.

Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 1,1%.

Справка УНИАН. В 2011 году по сравнению с 2010 годом тарифы на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций выросли на 4,5%, в т.ч. на услуги почтовой связи – на 1,1%, на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,8%, на услуги мобильной связи – на 5,5%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи снизились на 1,7%.