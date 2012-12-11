Wizz Air Hungary увеличила частоту рейсов нового направления Будапешт-Киев

Входящая в группу Wizz Air авиакомпания Wizz Air Hungary, которая с 14 декабря 2012 года открывает рейс Будапешт-Киев, приняла решение об увеличении частоты рейсов на этом направлении с трех до четырех в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор авиакомпании «Визз Эйр Украина» Акош Буш.

«Мы планировали делать три рейса в неделю, но результат продаж превысили наши ожидания, и мы потом добавили частоту и будем делать четыре рейса в неделю», - сказал он.

По словам А.Буша, с начала лета 2013 года Wizz Air Hungary планирует увеличить частоту полетов на этом направлении до 7 раз в неделю.

При этом А.Буш отметил, что группа Wizz Air ожидала возможности открыть это направление, однако не могла сделать этого, так как межправительственные соглашения между Украиной и Венгрией предусматривали, что полеты осуществляют украинская авиакомпания «АэроСвит» и венгерская «Малев».

«После банкротства «Малев» у нас появился шанс выйти на это направление, и Wizz Air Hungary подала заявку на выполнение рейса из Венгрии по маршруту Будапешт-Киев. С украинской стороны перевозчиком остается «АэроСвит». Если бы «Малев» не обанкротился, возможно, мы бы не вышли на это направление», — сказал он.

При этом А.Буш отметил, что компания «лоббировала увеличение числа авиаперевозчиков, которые могли быть назначены с каждой стороны».

По словам А.Буша, около 90% пассажиропотока на новом для Wizz Air направлении Будапешт-Киев составят пассажиры, которые ранее не путешествовали или пользовались другим видом транспорта.

«У нас перераспределяется существующий пассажиропоток от других авиаперевозчиков, но это происходит в пределах 5-10%. Все остальное — это новый пассажиропоток», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» в 2012 году намерена перевезти более 600 тыс. пассажиров, в 2013 году, с поставкой в Украину третьего воздушного судна Airbus A320, — 1 млн пассажиров.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

На сегодняшний день флот авиакомпании «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Базовый аэропорт — “Киев” (Жуляны).

В 2011 году авиакомпания «Визз Эйр Украина» перевезла 570 тыс. пассажиров.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 38 самолетов Airbus A320 и осуществляет пассажирские авиаперевозки с 15 баз в более чем 70 направлениях в 27 странах.