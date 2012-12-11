Компания CDNvideo выходит на рынок Украины

Компания CDNvideo (Россия) – оператор сети доставки контента в России, странах СНГ и Европе – объявляет о начале полномасштабной деятельности в Украине. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«За два года CDNvideo планирует стать крупнейшим провайдером услуг CDN с долей рынка не менее 40%», - говорится в сообщении.

На украинском рынке оператор будет предоставлять полный набор сервисов, включая передачу данных по собственной CDN-сети, «облачный» сервис Cloudvideo для хранения и распространения видеоконтента, поддержку адаптивного вещания и транскодирование видеопотоков, ускорение сайтов, а в дальнейшем – и услугу Managed CDN по созданию «под ключ» частных сетей передачи контента и др.

В настоящее время CDNvideo открыла в Украине офис продаж, сформировала инфраструктуру украинского сегмента своей сети и начала предоставление услуг.

В первом квартале 2013 года заработают точки раздачи контента компании, размещенные во всех существующих в Украине узлах обмена трафиком, что создаст значительный резерв производительности, позволит эффективнее маршрутизировать трафик и повысит устойчивость сервиса к выходу из строя и перегрузке магистральных участков Интернета. Во втором квартале 2013 года представительство в Украине будет расширено: в его состав войдут служба техподдержки, подразделение по работе с партнерами и проектный офис.

На первом этапе представительство CDNvideo в Украине будет ориентировано на работу с крупными заказчиками: телеканалами, медийными порталами, интернет-СМИ, агрегаторами видеоконтента, провайдерами коммерческих видеосервисов.

Во втором квартале 2013 года в спектр продвигаемых услуг войдут сервисы, ориентированные на гораздо более широкую аудиторию: интернет-магазины, центры дистанционного образования, разработчиков учебных программ, консалтинговые компании, рестораны, отели, туристические фирмы и другие предприятия, широко применяющие видеотехнологии в корпоративном обучении, при продвижении и сопровождении своих товаров и услуг.

По данным компании, выход CDNvideo на украинский рынок «обусловлен сложившимися здесь исключительно благоприятными условиями»: с одной стороны, в украинской экономике широко представлены все категории потенциальных потребителей услуг CDNvideo, наблюдается устойчивый рост интереса к использованию видеотехнологий в медийном пространстве и в системе образования; обычные коммерческие предприятия начинают применять эти технологии при продвижении товаров и услуг, обслуживании клиентов, формировании имиджа, в работе с персоналом. Кроме того, существует устойчивая потребность в русскоязычном контенте из стран СНГ, а также в доставке на эти рынки мультимедийного контента, созданного украинскими предприятиями. С другой стороны, в настоящее время рынок CDN только начинает формироваться.

Справка УНИАН. Сеть доставки контента CDN (Content Delivery Network) – сервис ускорения работы сайтов и веб-приложений посредством расположения контента ближе к конечному пользователю. Распространение контента через сеть позволяет: повысить производительность сайтов и приложений, увеличить скорость загрузки у конечного пользователя, снизить затраты на дистрибуцию контента.

Основной сервис компании CDNvideo - доставка «тяжелого» контента на базе собственной CDN. Сегодня сеть доставки контента компании CDNvideo – одна из крупнейших в России. В настоящее время она охватывает территорию РФ, государства СНГ и ряд стран дальнего зарубежья, обеспечивая оптимальное качество распространение интернет-контента во всем мире. Сегодня у CDNvideo более 130 крупных клиентов, среди них: ВГТРК, РЕН-ТВ и еще около 20 телекомпаний. Всего же, по оценкам аналитиков, компания занимает от 40 до 50% российского рынка услуг CDN.