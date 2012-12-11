Парковку автомобилей в центре Киева запретят из-за ненастья

Власть Киева намерена с 12 декабря временно запретить парковку автомобилей в центре города в связи с необходимостью ликвидации последствий сложных погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель КГГА Александр Попов.

Он заметил, что городская власть вместе с ГАИ к завтрашнему утру определит перечень улиц, где будет запрещена парковка.

По словам председателя КГГА, эта мера является временной, ее действие будет длиться в зависимости от погодных условий, однако, приблизительно, запрет на парковку машин в центре Киева будет действовать около недели.

А.Попов добавил, что, вместе с тем, власть не будет прибегать к наказанию тех водителей, которые нарушат этот временный порядок, понимая насущность этого нововведения.

Также А.Попов отметил, что киевская власть дополнительно выделит 1 млн грн на приобретение резервных объемов топлива для ликвидации последствий ненастья.

Председатель КГГА отметил, что закупленого за эти средства топлива должно хватить на 10-12 дней необходимых работ по ликвидации последствий ненастья.

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