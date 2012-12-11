«Укрзализныця» увеличила количество рейсов дополнительных поездов на праздники

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") увеличила количество рейсов дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники, до 212.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, в западном направлении будет осуществлено 153 рейса, в крымском – 42 рейса.

Дополнительные поезда формирования Одесской железной дороги осуществят 23 рейса, Приднепровской (ПЖД) — 63 рейса, Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) — 74 рейса, Донецкой железной дороги (ДЖД) — 8 рейсов, Южной железной дороги (ЮЖД) — 34 рейса и Львовской железной дороги (ЛЖД) — 10 рейсов

Кроме того, назначены дополнительные рейсы поездов №180/179 Одесса – Винница, №668/667 Гайворон – Винница, № 686/685 Одесса – Измаил, № 110/109 Львов – Херсон и № 148/147 Одесса – Киев.

Напомним, в сезон новогодних и рождественских перевозок 2011 года железные дороги Украины назначили 190 рейсов дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 6 декабря увеличила количество рейсов дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 210.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.