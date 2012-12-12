Украинцев просят воздержаться от поездок в Румынию из-за непогоды

Государственная пограничная служба Украины призывает граждан временно воздержаться от поездок в Румынию из-за осложнения дорожного движения в этой стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины со ссылкой на данные Черновицкого пограничного отряда.

«В последнее время на территории Румынии произошло значительное ухудшение погодных условий, вызванных мощным снегопадом и усиленным ветром, что в свою очередь в отдельных местностях привело к блокированию дорог и значительному осложнению дорожного движения», - говорится в сообщении и отмечается, что управление Черновицкого пограничного отряда предлагает отложить в ближайший период поездки в Румынию.

О снятии ограничения и улучшении погодных условий Госпогранслужба обещает проинформировать дополнительно.