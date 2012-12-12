Еще до конца года городской электротранспорт Львова обустроят GPS-навигацией

До конца этого года городской электротранспорт Львова обеспечат устройствами GPS-навигации.

Как проинформировали УНИАН в ЛКП «Львовэлектротранс», в общей сложности, устройства навигации будут установлены в 140 трамваях и троллейбусах.

«На сегодняшний день устройства GPS установили в 58 трамваях, всего устройствами навигации должны быть оборудованы 77 трамваев. В течение недели эти работы будут выполнены», - рассказал УНИАН аналитик ЛКП «Львовелэктротранс» Арсен Курток.

Дальше устройства навигации установят и в городских троллейбусах. Планируется, что к концу года весь электротранспорт города будет обустроен GPS устройствами.

Благодаря этим устройствам, движение электротранспорта будут отслеживать в центральном диспетчерском пункте и в депо. Следующим этапом работ станет обустройство системы обратной связи с водителем.

Начальник управления транспорта и связи Львовского городского совета Николай Жук отметил, что «во Львове должна быть прозрачная система перевозки. Следовательно, все перевозчики должны обустроить транспортные средства навигационными устройствами».

По его словам, из 550 автобусов, которые обслуживают городские маршруты, на сегодняшний день GPS-устройства установлены на почти 400 единицах.

Н.Жук отметил, что "с предприятиями, которые не установят GPS-систему, будет разорван договор".

Так, по словам начальника управления, на сегодняшний день управление транспорта и связи не имеет доступа ни к одному автобусу ООО «Міра і К». «Если «Міра і К» считает городские перевозки убыточными, так пусть сообщит, когда откажется от обслуживания маршрутов, и город найдет другого перевозчика», - заявил Н.Жук.

В свою очередь директор ООО «Міра і К» Николай Шкурган заявил журналистам, что перевозчикам финансово невыгодно устанавливать системы навигации.

«160 тысяч сегодня необходимо выбросить на ветер, а мы проанализировали, что система эффективно работать не будет. Оборудовав все машины устройствами GPS, наступает момент, что каждый месяц, как наркомана посаженного на иглу, нас принуждают к постоянным платежам. И если в какой-то месяц мы не сможем заплатить абонплату операторам, нас просто отключат. И никакой информации ни мы, ни управление транспорта не получим», – сказал директор предприятия.

Справка УНИАН. Стоимость одного комплекта оборудования вместе с установлением стоит 2400 гривен, оплату осуществляет перевозчик, поскольку по условиям конкурса, во Львове на маршрут могут выезжать только автобусы оборудованные системой GPS-навигации.