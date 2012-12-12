В 2013 году появятся домены kyiv.ua и rivne.ua

В 2013 году будут созданы публичные домены kyiv.ua и rivne.ua, сообщили УНИАН в компании «Хостмастер» со ссылкой на администратора домена .UA Дмитрия Кохманюка.

Региональные публичные домены в .UA появились двадцать лет назад. Как правило, при их создании использовались традиционные англоязычные наименования городов и регионов Украины (например, crimea.ua, kiev.ua, rovno.ua). На тот момент в английском языке названия многих украинских городов были образованы транслитерацией с русского языка. В последнее время региональные сообщества интернет-пользователей заявляют о необходимости использовать в названии домена транслитерацию с украинского языка. В 2012 году такой домен получила Одесса (odesa.ua), годом ранее были созданы cherkasy.ua, dnipropetrovsk.ua, kharkiv.ua.

По данным Д.Кохманюка, в ближайшее время будут созданы несколько рабочих групп. Одна из них займется выработкой единой политики разрешения доменных споров (UDRP). Цель другой группы - разработать правила предоставления услуг на основе защищенной системы доменных имен (DNSSEC).

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.