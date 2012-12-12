Microsoft открыла «Магазин Windows» для украинских разработчиков

Корпорация Microsoft открыла глобальный «Магазин Windows» для публикации и продажи приложений украинских разработчиков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Майкрософт Украина».

По данным компании, теперь украинские разработчики могут без посредников публиковать свои приложения и получать доход от их продажи пользователям новой операционной системы Windows 8, которая только за первый месяц продаж разошлась тиражом в 40 млн лицензий.

«К сожалению, морально устаревшие банковские регуляторные нормы в Украине вынудили нас открыть Магазин Windows с задержкой», - отметил Дмитрий Шимкив, генеральный директор «Майкрософт Украина».

По его словам, запуск «Магазина Windows» - это «отличная возможность для украинских разработчиков» выйти на международный рынок и продавать свои приложения пользователям Windows 8 во всем мире.

По состоянию на 12 декабря, общее количество приложений в магазине уже превысило 20 тыс. По прогнозам, до января в магазине будет около 100 тыс. приложений.

Справка УНИАН. Для начала работы с «Магазином Windows» и получения возможности продавать свои приложения на глобальном рынке разработчику необходимо зарегистрироваться на специальном сайте. Магазин предлагает следующие условия: сначала работает стандартная схема распределения доходов 70/30 в процентном соотношении, но с момента, когда приложение генерирует 25 тыс. долл. дохода, разработчик получает 80% доходов на протяжении всего периода существования приложения. Процесс от размещения приложения до загрузки его пользователем абсолютно прозрачен для разработчика.

Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.