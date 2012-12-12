Вокзал Днепропетровска за 11 месяцев отправил более 16 тыс. поездов

Один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги Днепропетровск-Главный за 11 месяцев 2012 года отправил 16,171 тыс. поездов.

Как сообщили УНИАН в Приднепровской железной дороге (ПЖД), с начала года комнатами отдыха на вокзале Днепропетровска воспользовались 3,960 тыс. пассажиров, специально оборудованными залами ожидания воспользовались 2,726 тыс. пассажиров с детьми.

Пассажиры за 11 месяцев оставляли в камерах хранения 78,754 тыс. единиц ручной клади. Носильщик с электромобилем перевез 10,746 тыс. единиц багажа.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги. Вокзал признан лучшим в отраслевом соревновании по итогам работы 2011 года.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.