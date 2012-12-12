Среднемесячная заработная плата железнодорожников за 11 месяцев выросла на 8,6%

Среднемесячная заработная плата железнодорожников в ноябре 2012 по сравнению с декабрем 2011 года увеличилась на 8,6%, в то время, как индекс потребительских цен по данным международной консалтинговой компании IHS Global Insight в ноябре 2012 к декабрю предыдущего года составил 100,7%, а в декабре 2012 ожидаемый индекс по прогнозам составит 101,5%.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в 2012 году рост среднемесячной заработной платы работников железнодорожной отрасли превышает ожидаемый рост индекса потребительских цен по данным Global Insight на 7,1%.

В эксплуатационных затратах «Укрзализныци» доля фонда оплаты труда за последние годы держится на уровне около 30% и на конец 2012 года составила 30,9%.

«Руководство «Укрзализныци» всегда уделяло особое внимание вопросам оплаты труда и обеспечению реального роста заработной платы и прикладывало все усилия для того, чтобы заработная плата железнодорожников была достойной», - отмечают в «Укрзализныце».

Кроме того, в ведомстве отмечают, что «железнодорожники всегда получали и получают легальную официальную заработную плату с выплатой всех налогов, ведомство обеспечивает работникам железных дорог достойное пенсионное и социальное обеспечение».

При этом, несмотря на то, что железнодорожный транспорт постоянно работает в рамках жесткого регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, руководство «Укрзализныци» по согласованию с Советом профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины приняло решение о дальнейшем повышении часовых тарифных ставок и должностных окладов.

«Дальнейшее повышение зарплаты (увеличение фонда заработной платы) планируется одновременно с повышением тарифов на перевозки, повышением производительности труда, сокращением эксплуатационных расходов, соответствующим увеличением доходной базы, а значит и фонда оплаты труда», - сообщает «Укрзализныця».

Кроме того, ведомство направляет средства на охрану труда и создание безопасных и комфортных условий труда для железнодорожников. За 9 месяцев 2012 года на мероприятия по охране труда по железным дорогам Украины направлено 226 млн грн - на 5% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В основном эти средства были направлены на обеспечение работников железнодорожного транспорта спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, устранение влияния на работников опасных и вредных факторов на рабочих местах, проведение обязательных медицинских осмотров работников и другие мероприятия.

Также «Укрзализныця» поощряет высококвалифицированных работников, молодых специалистов и работников, которые вносят весомый личный вклад в повышение эффективности работы отрасли.

Справка УНИАН. Численность работников железнодорожного транспорта, включая государственные предприятия, подчиненные «Укрзализныце», составляет около 350 тыс. человек.