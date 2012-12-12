UCRA присвоило ПЖД и ее облигациям кредитный рейтинг «uaA»

«Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) присвоило долгосрочный кредитный рейтинг «uaA» госпредприятию «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) и его облигациям серий «C» и «D» на общую сумму 320 млн грн с прогнозом «стабильный».

Как говорится в сообщении UCRA, для присвоения кредитного рейтинга использовалась финансовая отчетность ГП «Приднепровская железная дорога» за 2009-2011 годы и 9 месяцев 2012 года, а также внутренняя информация, предоставленная компанией в ходе рейтингового процесса.

Приднепровская железная дорога является одной из крупнейших железных дорог Украины, на ее долю приходится около 30% всех перевозок в структуре «Укрзализныци». По состоянию на 1 октября 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ПЖД составляла 3,2 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов — 1,7 тыс. и 2,3 тыс. соответственно.

По итогам 2011 года чистый доход ПЖД составил 8,98 млрд грн, прибыль - 83,5 млн грн.

В апреле 2012 года было принято решение об эмиссии именных обеспеченных процентных облигаций серии «С» сроком обращения до 26 мая 2013 года на 160 млн грн под 18% годовых.

Средства, привлеченные от продажи облигаций серии «C» в полном объеме будут направлены на погашение задолженности по банковским кредитам предприятия.

В ноябре 2012 года ПЖД начала размещение именных обеспеченных процентных облигаций серии «D» сроком обращения до 8 ноября 2015 года на 160 млн грн под 19% годовых.

Средства, привлеченные от продажи облигаций серии «D», в полном объеме будут направлены на капитальные вложения, в том числе на обновление и модернизацию основных фондов

В UCRA отмечают, что уровень кредитных рейтингов поддерживается, в частности, вхождением в состав «Укрзализныци» и ограничивается, в частности, высоким уровнем износа основных фондов, а также динамикой развития основных отраслей-потребителей услуг.

Прогноз рейтинга «стабильный» свидетельствует об отсутствии предпосылок для изменения рейтинга.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.