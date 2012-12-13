В Украине к очистке дорог и территорий от снега привлечены почти 8 тысяч человек

В Украине к очистке дорог и территорий от снега привлечены 7 тысяч 841 человек и 1 тысяча 151 единица техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

От МЧС привлечены 643 человека и 167 единиц техники.

На протяжении 12 декабря наиболее сложные погодные условия наблюдались на территории Киева и Киевской области, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

С целью координации привлеченных сил при Киевской горгосадминистрации создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате сложных погодных условий.

К мероприятиям по преодолению последствий сложных погодных условий на территории Киева и Киевской области привлечены 843 человека и 423 единицы техники. Для оказания помощи коммунальным и дорожным службам от МЧС привлечены 464 человека и 115 единиц техники.

За вчерашние сутки силами МЧС высвобождено из снежных заносов 17 автомобилей, распилено и убрано с автодорог около 40 поваленных деревьев, расчищено 161 вход в 51 станцию метрополитена и прилегающих к ним территорий и 137 остановок общественного транспорта в Киеве, проводились работы по очистке крыш и сбиванию сосулек.

По информации «Укравтодора», транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного значения обеспечено.