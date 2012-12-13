В Киеве из-за снегопада закрыто движение трамваев №12 «Контрактовая площадь – Пуща-Водица»

В Киеве временно не будет работать трамвайный маршрут № 12 «Контрактовая площадь – Пуща-Водица».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в КП «Киевпасстранс» объяснили, что такие ограничения связаны с последствиями сильных осадков – налипанием снега на деревьях вдоль трамвайного маршрута, которые могут упасть на трамвай во время движения.

С целью организации безопасных перевозок пассажиров и обеспечения альтернативного транспортного соединения жителей Пущи-Водицы на период снегопадов будет организована работа временного автобусного маршрута обычного режима движения № 12А «Площадь Тараса Шевченко – 14-линия, Пуща-Водица».

Автобусы будут следовать по такой схеме: площадь Тараса Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога – ул. Городская – ул. Краснофлотская – 5-я линия – ул. Гамарника – ул. Селянская (до ул. Юнкерова) и в обратном направлении. Пассажиры могут пользоваться автобусами временного маршрута по проездным билетам, приобретенным на проезд в трамвае. При этом, отмечают в КП «Киевпасстранс», за счет временно высвобожденных трамваев будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19.