"Внешэкономбанк" профинансирует экспорт 350 локомотивов в Украину на 2,2 млрд. долл.

Москва. Российский «Внешэкономбанк» готовит сделку по поставке 350 локомотивов Новочеркасского электровозостроительного завода и компании "Уральские локомотивы" в Украину с лимитом финансирования до 2,2 млрд долл.

Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, два российских производителя - Новочеркасский электровозостроительный завод и "Уральские локомотивы" - планируют поставлять локомотивы Украинским железным дорогам. Сделка находится на рассмотрении во «Внешэкономбанке».

"Планируемая сумма лимита финансирования по проекту составляет до 2,2 миллиарда долларов. Конечно, не единовременно, а траншами - в зависимости от поставки. Речь идет о поставке 350 локомотивов, плюс опцион еще на 50. Поставка растянута на пять лет", - сказал А.Иванов.

Он напомнил, что сделка обсуждалась летом на встрече премьер-министров России и Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 года правительство Украины утвердило программу обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы. Предусмотрено приобретение около 500 современных локомотивов, на что будет потрачено примерно более 28 млрд грн. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных, а также привлеченных средств Украинских железных дорог.

В конце 2011 года было заключено соглашение с российским ЗАО "Трансмашхолдинг" о приобретении 300 грузовых электровозов. Кроме того, в феврале 2012 г. подписан договор с ООО "Уральские локомотивы" на приобретение 50 грузовых электровозов постоянного тока на протяжении 2012-2016 годов.

В 2012 году железные дороги Украины закупили только 4 грузовых электровоза из запланированных 66, которые планировали закупить в рамках Программы обновления локомотивного парка.

Справка УНИАН. Новочеркасский электровозостроительный завод основан в 1936 году, сегодня это крупнейшее в России и Европе предприятие по производству широкого спектра магистральных грузовых и пассажирских электровозов. В 2003 году завод вошел в состав ЗАО "Трансмашхолдинг".

ООО "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область), созданное 1 июля 2010 года группой "Синара" и немецким концерном Siemens AG на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения, занимается проектированием, производством, продажей и техническим обслуживанием локомотивов.