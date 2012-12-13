На украинско-словацкой границе введут дополнительные полосы движения на праздники

Чопская таможня (Украина, Закарпатская область) и Михаловецкая таможня (Словацкая Республика) договорились ввести дополнительные полосы движения, технические средства и дополнительный персонал на период зимних праздников на украинско-словацкой границе для оперативного пропуска туристов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Чопской таможни Виктория Сенгетовская, соответствующие договоренности были достигнуты вчера, 12 декабря, во время двусторонней международной рабочей встречи, на которой речь шла о подготовке и сотрудничестве таможенных ведомств на украинско-словацкой границе во время туристического сезона в зимние праздники.

В частности, по словам пресс-секретаря, во время встречи начальник Чопской таможни Александр Похилько предложил словацким коллегам в случае увеличения потока выделить отдельную полосу движения для граждан, которые направляются в Евросоюз на отдых. «На украинской стороне на пассажирском направлении есть такая возможность - ввести дополнительную полосу пересечения границы для туристов», – уточнила В.Сенгетовская.

Также она добавила, что Чопской таможней принято решение в канун рождественских и новогодних праздников в пунктах пропуска «Ужгород-Вышне Немецке» и «Малый Березный-Убля» увеличить количество должностных лиц Чопской таможни во избежание образования очередей и для ускоренного прохождения таможенного контроля гражданами и транспортными средствами.

Кроме того, в пиковые дни будут привлечены дополнительные технические средства (мобильные передвижные сканеры) для предотвращения больших очередей перед пунктом пропуска «Ужгород-Вышне Немецке» с обеих сторон границы.

В.Сенгетовская также сообщила, что начальник таможенного управления г. Михаловцы (Словакия) Милан Качурик сообщил, что словацкая сторона также будет принимать меры для того, чтобы без задержек проводить таможенно-пограничные процедуры. Также словацкая сторона сообщила, что с 17 декабря будет задействован дополнительный сканер на грузовом направлении для более оперативного контроля и пропуска крупногабаритных транспортных средств.