Польша ищет покупателя компании, владеющей лыжными подъемниками в стране

Варшава. Польские власти объявили в четверг конкурс по продаже 100% акций компании Polskie Koleje Linowe (PKL), входящую в государственный железнодорожный холдинг PKP и владеющей лыжными подъемниками и туристической железнодорожной линией в горах Польши.

Согласно опубликованному сегодня объявлению, которым располагает УНИАН, власти будут принимать предварительные заявки на покупку компании до 24 января 2013 года.

Приватизационная комиссия намерена выбрать на конкурсе лучшее предложение на покупку компании, номинальная стоимость которой составляет около 10 млн евро.

Комиссия намерена выбрать несколько компаний для второго этапа приватизации, после чего выбрать победителя конкурса.

Польские СМИ отмечают, что приватизация PKL вызывает много споров в Польше среди политиков, органов государственной власти и рядовых граждан.

Агентство внутренней безопасности ABW (аналог СБУ) недавно обнародовало рапорт, согласно которому приватизация этой компании может поставить под угрозу национальные интересы, поскольку после ее продажи ряд частных лиц могут потребовать компенсации за отобранные ранее государством земельные участки, на которых расположены объекты PKL. Сейчас они этого не могут сделать, поскольку земля принадлежит государству и используется для государственных нужд.

Польское агентство РАР отмечает, что в продаже созданной в 1936 году компании, которая владеет старейшим лыжным подъемником на самом популярном в Польше горнолыжном курорте Закопане, заинтересованы словацкая компания Tatry Mountain Resort, а также ряд органов местной власти южных областей страны, где расположены ее активы. Они создали консорциум для участия в приватизации.

Средства от продажи компании планируется направить на оплату долгов, на которые раньше предоставляло гарантии польское правительство.