Пользователи iPhone вновь получили доступ к Google Maps

Картографический сервис Google Maps снова станет доступным для пользователей популярного в мире смартфона iPhone американской компании Apple, сообщает Google в своем официальном блоге.

«Людям во всем мире необходим был Google Maps на iPhone. Начиная с сегодняшнего дня, мы рады объявить, что Google Maps здесь – во всем мире на Apple App Store», - говорится в сообщении компании.

В сентябре 2012 года, несмотря на пять лет сотрудничества, Apple отказался от использования популярных интернет-карт от Google, запустив свое собственное картографическое приложение. Однако, ожидаемого успеха это решение компании не принесло. Из-за множества географических ошибок, отсутствия привычных функций и нехватки информации «яблочные» карты так и не нашли своего массового потребителя.

В новом приложении Google Maps собрана информация о 80 миллионах коммерческих предприятий и достопримечательностей со всего мира. Оно доступно для iPhone and iPod Touch с операционной системой iOS 5.1 и выше в более, чем 40 странах на 29 языках.

Как сообщает сайт американской телекомпании CNN, карты от Google, которые сейчас появятся iPhone, станут первым картографическим сервисом, сделанным поисковым гигантом специально для Apple.

Дизайн предыдущего сервиса Google Maps разрабатывала сама Apple, а Google создавала только базу данных.