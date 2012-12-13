Украэрорух получит 41 млн евро кредита от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит госпредприятию обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) на сумму до 41 млн евро для финансирования проекта модернизации аэронавигационной системы.

Как сообщили УНИАН в ЕБРР, соответствующее соглашение с Украэрорухом уже подписано, а средства могут быть выделены уже до конца 2012 года.

Данный проект поможет привести в соответствие стандарты аэронавигационного обслуживания Украэроруха в рамках программы «Единое европейское небо».

В то же время, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит параллельное финансирование этого проекта на такую же сумму, что позволит Украэроруху достичь соответствия стандартам Европейского союза, повысить уровень безопасности, а также увеличить пропускную способность воздушного пространства.

Целью проекта является замена и модернизация инфраструктуры наблюдения за полетами в ключевых аэропортах.

Кроме того, в рамках проекта будет профинансировано усовершенствование систем обслуживания воздушного движения, систем голосовой связи и сооружение аэродромных диспетчерских вышек в аэропортах «Борисполь» и «Одесса».

Инвестиционная программа сопровождается предоставлением технической помощи как провайдеру аэронавигационных услуг, так и регулятору, для содействия в выполнении обязательств, принятых ими в рамках членства в Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), а также требований, связанных с запланированной интеграцией в Единое авиационное европейское пространство в рамках программы «Единое европейское небо».

В 1998 году ЕБРР выделил первый кредит, который содействовал вступлению Украины в Евроконтроль в 2004 году.

«Аэронавигация стала одним из немногих секторов национальной экономики, которая находится на продвинутой стадии гармонизации собственной деятельности с нормами ЕС путем принятия регуляторных и операционных стандартов, которые действуют в аэронавигационном секторе Европы», - говорится в сообщении ЕБРР.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 331 проекта.