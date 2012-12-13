Польская PKP Cargo прогнозирует снижение чистой прибыли в 2013 году на 15%

Варшава. Крупнейший в Польше перевозчик грузов железнодорожным транспортом - государственная компания PKP Cargo прогнозирует в следующем году сокращение чистой прибыли до около 78,7 млн долл. с ожидаемых 92,5 млн долл. в текущем году (1 USD = 3,2 PLN).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что негативно на ее финансовые результаты влияет ухудшающаяся рыночная ситуация.

Компания ожидает в следующем году операционную прибыль на уровне 177,3 млн долл. на фоне выручки в 1,5 млрд долл.

PKP Cargo, которая является вторым крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в Европе, планирует в следующем году перевезти 117,6 млн тонн по сравнению с ожидаемыми 116 млн в 2012 году и 130,5 млн тонн в прошлом году.

Пресс-секретарь компании Мариуш Пшибыльский сообщил УНИАН, что, согласно уточненным данным, в 2011 году компания получила 125 млн долл. чистой прибыли, а не, как ранее сообщалось, около 75 млн долл.

Он отметил, что прошлогодняя прибыль стала рекордной за все время существования компании и была почти в 6,5 раз большей, чем в 2010 году.

"Фундаменты PKP Cargo очень стабильные. Мы подписали ряд долговременных соглашений, которые позволяют нам оптимистически смотреть в будущее и безопасно развивать группу", - отметил цитируемый в пресс-релизе глава компании Войчех Бальчун.

Как сообщал УНИАН, в сентябре глава PKP Cargo Войчех Бальчун называл причинами ухудшения финансовых показателей компании падение спроса на перевозки в связи с завершением ряда крупных инфраструктурных проектов, которые реализовались в Польше в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро 2012.

Справка УНИАН. Входящая в государственный железнодорожный холдинг РКР (созданный властями в 2001 году для реструктуризации отрасли) PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.

В прошлом году железнодорожные грузоперевозки в Польше увеличились на 6% - до 250 млн тонн грузов.