СКМЗ и Plasser & Theurer будут производить путевые машины для железных дорог Украины

«Старокраматорский машиностроительный завод» (СКМЗ) совместно с компанией Plasser & Theurer начнет в 2013 году производство путевых машин нового типа «подбивочной экспресс-09-3Х».

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), машины для ремонта путей такого типа в Украине будут изготавливаться впервые.

Для изготовления новых путевых машин будут использоваться около 50% комплектующих отечественного производства.

Машины такого типа австрийского производства уже используются на железных дорогах Украины. В 2012 году две путевые машины приобретены для Юго-Западной (ЮЗЖД) и Приднепровской железных дорог (ПЖД). После начала производства на СКМЗ на железных дорогах Украины их будет 6.

Новая машина за одну операцию способна подводить 3 шпалы, а в течение часа - 2,5 тыс. шпал. Она работает непрерывно, не останавливаясь после каждой операции.

Кроме того, новые путевые машины одновременно с выправкой осуществляют стабилизацию пути, т.е. создают возможность для курсирования поездов без обкатки пути и снижения скорости движения на этот период.

На сегодня путевые машины для железных дорог Украины производят на четырех предприятиях - «Старокраматорский машиностроительный завод», «Каховском заводе электросварочного оборудования», «НПК Днепроспецмаш» и Днепропетровском заводе «Трансмаш».

СКМЗ вместе с Plasser & Theurer изготовили первую путевую машину в Украине в 2000 году. Это была машина для глубокой очистки балласта для Львовской железной дороги. За 12 лет завод изготовил 18 путевых машин различных типов.

«Каховский завод электросварочного оборудования» выпускает путевую технику с 2002 года, «НПК Днепроспецмаш» - с 2000 года, Днепропетровский завод "Трансмаш", который долгое время ремонтировал исправительно-подбивочно-рихтовочные машины российского и австрийского производства с 2010 года при поддержке австрийской Plasser & Theurer изготовил динамический стабилизатор пути.

Справка УНИАН. Модернизация пути - сложная комплексная технологическая процедура, требующая значительных человеческих, временных и материальных ресурсов. В рамках подготовки к Евро-2012 было оздоровлено около 1000 км путей. Средняя стоимость модернизации 1 км пути - около 5 млн грн.

Всего путевое хозяйство железных дорог Украины обслуживает 1695 машин.