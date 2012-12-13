12 пассажирских поездов из-за погоды вчера задержались в пути на Донецком направлении

12 пассажирских поездов, в том числе 3 скоростных категории Intercity+, из-за сложных погодных условий вчера, 12 декабря, задержались в пути на Донецком направлении.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), при интенсивном длительном дожде и мокром снеге при минусовой температуре из-за обледенения контактного провода и крышевого оборудования поезд № 154 сообщением Донецк-Киев был доставлен вспомогательным тепловозом на станцию Лозовая, где 170 пассажиров были перемещены в резервный состав другого поезда.

Также из-за обледенения контактного провода задержались поезда Донецк-Киев (ночной Intercity +) и вечерний Intercity+ Киев-Донецк.

Оперативные бригады по борьбе с обледенением и снегом работали круглосуточно. Всего в работах на Донецкой железной дороге (ДЖД) было задействовано более 1430 работников, всего по Украине - около 8 тысяч железнодорожников и 44 снегоочистительные машины.

В «Укрзализныце» отмечают, что «железная дорога, как никто другой, заинтересована в стабильном графике движения поездов, так как любое отклонение от графика ведет к осложнениям в работе железнодорожного транспорта и увеличение эксплуатационных расходов».

«Железная дорога в любом случае доставляет пассажиров к месту назначения, однако время такой доставки в сложных погодных условиях не всегда соответствует желанию пассажиров быстрее добраться до места назначения», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, 12 декабря на территории Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) происходили задержки поездов из-за падения деревьев на пути на перегонах. При этом более всего от снежных заносов пострадали ЮЗЖД, Львовская (ЛЖД) и Одесская железная дорога (ОЖД).