Google запустил локальную версию YouTube в Украине

Корпорация Google объявила о запуске в Украине локальной версии одной из наиболее популярных в мире видеоплатформ YouTube.

Об этом сообщается в официальном блоге Google-Украина.

«Здесь будут представлены самые популярные украинские видео, кроме того, YouTube обеспечит платформу для талантливых украинских создателей видеоконтента, телекомпаний, рекламодателей и брендов», - заявляет корпорация.

Решение создать украинскую версию YouTube интернет-гигант Google объясняет тем, что корпорация старается сделать видеоплатформу как можно более локальной. Кроме того, в официальном блоге Google отмечает, что украинцы давно стали активными участниками мирового содружества YouTube.

Видеоплатформа YouTube является одним из самых популярных ресурсов среди украинских пользователей сети Интернет.

Согласно статистике, размещенной на украинском сайте YouTube, каждую минуту видеоплатформа пополняется 60 часами видео, ежемесячно ее посещает 800 миллионов уникальных пользователей, а в 2011 году видео на YouTube набрали более 1 триллиона просмотров. Благодаря созданию украинской версии сайта украинские пользователи Интернета смогут общаться, создавать и делится видео на домене youtube.ua.

Справка УНИАН. YouTube – самое известное в мире онлайн-видеосообщество, которое позволяет находить и просматривать видео, а также обмениваться авторскими роликами. Штаб-квартира YouTube LLC находится в Сан-Бруно, Калифорния.

YouTube является дочерней компанией Google Inc.

Число ежедневных просмотров видео на YouTube по всему миру превысило цифру в 4 миллиарда, а каждую минуту на сайт загружается 72 часа видеоконтента.

Основанная в 1998 г., компания Google сегодня является одной из лидирующих веб-корпораций в мире, в частности, владельцем самого известного одноименного поисковика. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине в США, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.