Проект приказа о возможности снижения аэропортовых сборов согласован

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) согласовала проект приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в аэропортовые сборы", который предусматривает предоставление руководителю аэропорта права устанавливать понижающие коэффициенты в размере до 0,2 к аэропортовым сборам.

Как сообщает Госпредпринимательства, введение понижающих коэффициентов должно привлечь в аэропорты новые авиакомпании и создать необходимые условия для их деятельности, что позволит снизить стоимость авиационных перевозок для населения.

Кроме того, Мининфраструктуры Украины предусмотрело увеличение доходов аэропортов Украины от неавиационной деятельности.

Напомним, на сегодняшний день в компетенции аэропорта находится, в частности, плата за наземное обслуживание воздушных судов. Государство регулирует размер трех сборов: сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора и сбора за авиабезопасность.

При этом авиакомпания платит сбор за взлет и посадку, остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не предполагают расходов для авиакомпании.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы.

Аэропортовый сбор, который покрывают пассажиры при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира, а сбор за авиабезопасность - 1,5 доллара с пассажира.

Справка УНИАН. На сегодняшний день аэропортовые сборы установлены приказами Минтранссвязи Украины от 14 апреля 2008 года № 433 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Украины», от 26 марта 2008 года № 337 «Об установлении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров в государственном предприятии «Международный аэропорт «Борисполь»», приказом Минтранса от 5 мая 1998 года № 169 «Об утверждении аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в международном аэропорту «Днепропетровск»».