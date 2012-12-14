США призывают Украину продолжить борьбу с Ex.ua и рынком «Петровка»

Офис Торгового представителя США призывает украинские власти следовать ранее принятым решениям и продолжить борьбу с нарушением авторских прав на сайте Ex.ua и на столичном рынке «Петровка».

Об этом заявил торговый представитель США Рон Кирк, представляя результаты обзора более чем 30 интернет-рынков и рынков товаров, связанных с возможным пиратством и распространением контрафакта.

В обзоре, переданном УНИАН, власти США выражают обеспокоенность возобновлением работы сайта Ex.ua и развитием рынка «Петровка». «Несмотря на все меры, принимаемые Украиной за последние годы, в стране все еще остаются ряд рынков, работающих вопреки законодательно установленным правилам и действиям правоохранителей. В частности, веб-сайт Ex.ua продолжает предоставлять услуги потокового видео неавторизированным пользователям, несмотря на то, что сайт был закрыт 31 января в рамках возбужденного уголовного дела. Вместе с тем, уже 2 февраля сайт возобновил работу, а сервера, изъятые по уголовному делу, возвращены и также введены в эксплуатацию. Кроме того, в Украине работает рынок «Петровка», где на более чем 300 стендах продаются пиратские и контрафактные товары, включая музыку, фильмы, игры, программное обеспечение, одежду и обувь», - сказано в докладе Торгового представителя.

«В этой связи мы призываем власти Украины последовать ранее принятым решениям и принять меры с тем, чтобы обозначенные рынки прекратили операционную деятельность», - сказано в докладе.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена Eх.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия Eх.ua пользователи Интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля веб-ресурс частично возобновил свою работу.

В июне Министерство внутренних дел вернуло администрации файлообменника Eх.ua оборудование, ранее взятое на экспертизу. Весь пользовательский контент файлообменника планировали восстановить в сжатые сроки.