Причиной опоздания поезда "Интерсити+" Киев-Донецк стало повреждение контактной сети

Причиной задержки электропоезда категории Интерсити+ № 150 Киев-Донецк 14 декабря, стало повреждение контактной сети, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«14 декабря 2012 в 00 час. 50 мин. на перегоне Гребенка-пост 143 км скоростной электропоезд Интерсити+ № 150 Киев-Донецк остановился из-за повреждения контактной сети, говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

По информации пресс-службы, были также повреждены токоприемники поезда. Пассажиры поезда №150 были доставлены в пункт назначения аналогичным резервным поездом категории Интерсити+. К месту назначения поезд прибыл с опозданием около 4 часов.

Относительно причин неисправности контактной сети продолжается служебное расследование.

«Украинская железнодорожная скоростная компания приносит извинения пассажирам за неудобства и задержку во времени» - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) – скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го классов.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.

«Украинский экспресс» курсирует по железным дорогам Украины между Киевом, Донецком, Харьковом, Львовом и Днепропетровском.