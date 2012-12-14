Крытые грузовые вагоны могут передать на баланс госкомпаний до конца 2013 года

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) рассчитывает, что все крытые грузовые вагоны инвентарного парка будут переданы на баланс государственных вагонных компаний до конца 2103 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника УТЛЦ Андрей Мирошников.

«Передача этих вагонов происходит после выполнения их плановых ремонтов. Я думаю, что в течение 1-1,5 лет эти вагоны будут переданы», - сказал он.

По словам А.Мирошникова, всего украинский инвентарный парк крытых вагонов состоит из 8 тыс. единиц, из них 3 тыс. единиц уже переданы вагонным компаниям и находятся под управлением УТЛЦ.

Он также сообщил, что завершен процесс передачи вагонным госкомпаниям полувагонов, лесовозов и специализированного подвижного состава.

В 2013 году вагонным госкомпаниям могут быть преданы транспортеры, однако этот процесс будет поэтапным в зависимости от типа состава.

«Транспортеры до 8 осей будут переданы сразу, а свыше 8 осей – позже, потому что там специфическое тарифообразование и может произойти большой скачок по тарифам. Поэтому, чтобы сгладить для наших клиентов этот переход, мы его немножко оттягиваем», – сказал он.

В то же время А. Мирошников не сообщил, когда планируется передача зерновозов.

«Пока зерновозы не передаются, потому что приказа с конкретной датой передачи пока нет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планировала завершить передачу грузовых вагонов на баланс государственных компаний до конца первого квартала 2012 года.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находится окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка меняется с «инвентарного» на «собственный».