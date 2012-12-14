Из-за ДТП в Кировоградской области перекрыта трасса Киев-Одесса

Из-за ДТП в Кировоградской области перекрыто движение по трассе Киев-Одесса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Теруправлении МЧС в Кировоградской области, ДТП с участием четырех автомобилей произошло сегодня, 14 декабря, в 7.20 на 241 км автодороги Киев-Одесса, поблизости Ульяновки Кировоградской области.

Машинами, которые стали участниками ДТП, полностью перекрыто движение транспорта со стороны Киева в сторону Одессы. Доехать в Одессу можно только по объездной дороге.

По состоянию на 13.00, работники ГАИ и подразделение МЧС ликвидируют последствия аварии и выясняют обстоятельства ДТП. Пострадавших нет.