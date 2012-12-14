S&P подтвердило рейтинг «Укрзализныци» и снизило прогноз до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило прогноз для Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до «стабильного» и подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне «B-».

Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Пересмотр рейтингов был обусловлен общим снижением суверенных рейтингов Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим, агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.

Кроме того, 7 декабря международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».