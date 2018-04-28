Дальнобойщиков "заворачивают" на черный рынок

На сегодня только глухой не слышал о проблемах международных автоперевозчиков: в начале года они простаивали на таможне из-за вступления в силу нового Таможенного кодекса, потом «тормозили» из-за передачи функций по выдаче разрешений на транспортировку от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) новосозданной Укртрансинспекции, а сейчас «пробка» на границе из-за отсутствия этих самых разрешений...

От перемены мест слагаемых… стоимость растет

Разрешение (autorisation) на международные автоперевозки - документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для предоставления отечественному перевозчику разрешения на въезд автотранспортного средства на его территорию.

Разрешения выдаются уполномоченными органами договаривающихся сторон и являются иностранными документами. Они, в отличие от лицензии, не дают права на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, при этом одно разрешение – только один рейс.

С 1 сентября ГП «СМАП» передало функцию выдачи разрешений Укртрансинспекции. Но с самого начала работы этой структуры международные автоперевозчики жалуются, что пунктов выдачи документов (ПВР) катастрофически не хватает.

Между тем, Укртрансинспекция утверждает, что передача полномочий «не создала каких-либо дополнительных документальных или бюрократических нагрузок на национального перевозчика». «К работе по выдаче разрешений были частично привлечены квалифицированные специалисты ГП «СМАП», что сделало невозможным допущение грубых ошибок при оформлении разрешений и обеспечило четкий контроль», - уверяют в ведомстве. Но претензий дальнобойщиков от этого не стало меньше, причем теперь они возмущены не отсутствием ПВР, а самих документов.

«Черный рынок, черный рынок, стоп-сигнальные огни»

Один из участников рынка международных автоперевозок рассказал, что в момент передачи полномочий тысячи разрешений попросту исчезли, а потом "всплыли" на "черном рынке". Стоимость документа «из-под полы» зависит от востребованности направления и составляет 1,5-2 тысячи долларов.

По мнению автоперевозчиков, несмотря на создание специальных организаций, призванных сделать условия работы на рынке цивилизованными, в Украине до сих пор отсутствует система учета и контроля предоставляемых разрешений. «В Украине нет системы учета разрешений, - говорит Валерий Черненко, генеральный директор компании «Васт-Транс». - Нельзя наполнить бочку, в которой нет дна. Сколько бы ни декларировали получение дополнительных разрешений, по факту они все уходят в песок, потому что в этом процессе есть коррупция и взяточничество, идет теневая торговля».

«Разрешений не хватает потому, что нет порядка в их распределении, нет четкого документа, который регламентирует, как должны распределяться разрешения, чтобы каждый перевозчик мог планировать свою работу», - отмечает вице-президент Ассоцаии международных автоперевозчиков (АсМАП) Леонид Докиль.

По его словам, на сегодня украинским международным автоперевозчикам на год нужно около 700 тысяч разрешений. Украина их получает, и даже может увеличить ту или иную квоту, но сколько именно разрешений получит перевозчик, никто не знает. «Нужно предварительно распределить разрешения по перевозчикам, чтобы они знали, на что им надеяться в течение года и в какую страну ехать, или нужно менять направление работы и выходить на внутренние перевозки», - подчеркивает Докиль.

Впрочем, по ряду направлений у перевозчиков не возникает проблем. В частности, в отношении Италии, Австрии, Венгрии прозрачно и количество документов, и кому они достанутся. Но такой «доступ» касается только десятка стран.

Особо дефицитными являются самые выгодные направления, где большие суммы фрахтов. Например, Казахстан. Перевозчики рассказывают, что в эту страну годовая квота была «израсходована» за полгода. Удивленные «дальнобойщики» обратились к министру транспорта Казахстана с просьбой предоставить дополнительные квоты, на что министр ответил - по данным вверенного ему ведомства на руках у украинских операторов рынка находится около 70% неиспользованных разрешений. А на «черном» рынке стоимость этих документов доходила до 2 тыс. долларов.

Укртрансинспекция, от которой во многом зависит ситуация, считает, что делает для отрасли очень много - «постоянно информирует отечественных перевозчиков о количестве имеющихся разрешений той или иной страны, пытается проводить перераспределение указанных разрешений среди ПВР, учитывая имеющиеся потребности», и т. д. «Этим, определенным образом, обеспечивается избежание значительного накопления автотранспортных средств, снижение времени простоя и срыва перевозки», - говорится в ответе ведомства на запрос УНИАН.

"Тонкий" политический момент

Министерство инфраструктуры пытается исправить сложившуюся ситуацию увеличением квот. Заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко уверяет, что ведомство работает над этим дни и ночи, но перевозчики становятся заложниками политической ситуации. На заседании общественного совета Мининфраструктуры, посвященном международным автоперевозкам, он прямо сказал, что в ходе переговоров выяснилось - перспективы увеличения квот в направлении стран Евросоюза зависят от «решения политических моментов и свободы некоторых людей, которые находятся в местах не столь отдаленных», а дефицит транзитных разрешений и разрешений в/из третьих стран, которые предоставляет Россия, зависит от позиции Украины в отношении Таможенного союза.

Автоперевозчики же считают, что политика тут не причем. «Такие аргументы приводятся для того, чтобы показать активную работу по решению проблемы, - говорит Черненко. «Я пока политику к европейским разрешениям не подгонял бы, а Россия не увеличивает квоты потому, что она пытается защитить свой рынок перевозок и своих перевозчиков», - отмечает Докиль.

Кому без лицензий жить хорошо

По мнению участников рынка, толчком к возникновению проблемы стала отмена лицензирования международных автоперевозок. С одной стороны, это решение открыло дорогу на рынок для новых игроков, с другой – предоставило возможность для манипуляций и создания фиктивных автотранспортных компаний, под которые можно заграбастать все имеющиеся разрешения. «После отмены лицензий работники пунктов выдачи разрешений могут списать их на любой автомобиль, который зарегистрирован в Украине, - поясняет Черненко. - Пока было лицензирование, это было не возможно, и такого обвала рынка не было».

Проблема с выдачей разрешений только усугубила складывающуюся на рынке международных автоперевозок ситуацию, в результате чего, по оценке Черненко, рентабельность «дальнобойщиков» упала до 2-3%, а ведь в хорошие времена это был очень выгодный бизнес с рентабельностью до 30%. Как следствие, крупные перевозчики, за плечами которых репутация, опыт, а в парке до 100 автомобилей, банкротятся, рынок оказывается в руках «новых игроков», имеющих 1-2 купленные по бросовым ценам фуры. «В отрасли идет приток новых, так называемых, «компаний» из одного автомобиля, а уходят компании, у которых было 50, 100 автомобилей. Они не могут выдержать сложившихся условий и стараются продать парк по бросовым ценам», - рассказывает Черненко.

«Мы уже видим хроническую нехватку водителей, они не выдерживают, ведь им приходится стоять на пунктах пропуска неделями и ждать разрешений», - отмечает Докиль.

Специалисты АсМАП подсчитали, что сейчас отечественный водитель-дальнобойщик задействован порядка 30% своего рабочего времени, все остальное - простой в очереди за разрешением. Кроме того, оборот украинских автомобилей более чем в 2 раза ниже, чем, к примеру, в соседней Польше, где фура за год проезжает около 200 тысяч километров, у нас из-за созданных проблем – только 70-80 тыс. км.

Прогноз на будущее - неутешительный

Какой будет ситуация в 2013 году международные автоперевозчики не берутся прогнозировать. Несмотря на то, что с недавнего времени их все-таки включили в состав комиссии при Мининфраструктуры, которая распределяет разрешения, без изменения порядка выдачи этих документов положение дел будет ухудшаться - рынок с удовольствием займут наши ближайшие соседи, а украинские дальнобойщики останутся не у дел. «В 2013 году если не будут введены новые правила выдачи разрешений, ситуация станет критической уже в средине года по большинству стран», - прогнозирует Черненко.

Оценить ближайшую перспективу УНИАН попросил и Укртрансинспекцию. Ее прогноз очень оптимистичный: «Сфера международных перевозок пережила кризисные явления 2008 года и постепенно набирает обороты. С целью упрощения выполнения перевозок Укртрансинспекция со своей стороны будет прилагать максимальные усилия для обеспечения четкой работы по выдаче разрешений и осуществления контроля».

Анна Левченко (УНИАН)