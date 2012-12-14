Херсонский аэропорт планируют запустить до мая 2013 года

Херсонский аэропорт планируется запустить до мая 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил губернатор Херсонской области Николай Костяк на брифинге после сессии Херсонского облсовета сегодня, 14 декабря.

"Мы ставили план запустить аэропорт до мая 2013 года. Но надеемся, что в течении 3-4 месяцев аэропорт заработает", - отметил Н.Костяк. Он также подчеркнул, что аэропорт "Херсон" обязательно возобновит функционирование в 2013 году.

"Заинтересованность в нашем аэропорте очень большая, потому что много проблем сегодня есть со взлетно-посадочной полосой Николаевского аэропорта. И сегодня уже отказываются авиакомпании, которые летают на Москву, на Турцию оттуда летать. Уже обращались к нам (ОГА - УНИАН) представители этих компаний с вопросом, когда возобновится работа аэропорта. Они уже готовы с нами работать", - сообщил Н.Костяк.

Также губернатор отметил, что работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы аэропорта ведется полным ходом.

"Ранее Херсонским облсоветом на были выделены 2 млн грн. Они осваиваются. Главное проследить, чтобы работы были выполнены качественно, чтобы не выбросили деньги просто так. Чтобы не положили полосу в морозы", - сообщил руководитель области.

Губернатор также отметил, что курировать восстановление аэропорта будет новый вице-губернатор Владимир Ярошевский вместо уволившегося Анатолия Хоменко, но основная ответственность за возобновление работы аэропорта остается на самом губернаторе.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Херсонский областной совет своим решением передал КП «Херсонские авиалинии» целостный имущественный комплекс аэропорта «Херсон».

5 октября губернатор заявил, что рассчитывает, что самолеты начнут взлетать и садится в аэропорту «Херсон» уже до конца текущего года.

Директор КП «Херсонские авиалинии» Ярослав Агафонов подтвердил, что возобновить работу херсонского аэропорта действительно можно уже через 3-4 месяца. Руководитель аэропорта также отметил, что на первоочередные меры по восстановлению работы аэропорта необходимо около 2 млн грн. Далее планируется замена светосигнальной системы взлетно-посадочной полосы, что будет стоить около 7 млн грн. Я.Агофонов считает, что именно от этого мероприятия зависит возможность круглосуточного приема самолетов.

13 ноября депутаты облсовета пополнили уставной фонд КП "Херсонские авиалинии" суммой в 2 млн грн для восстановления взлетно-посадочной полосы, инфраструктур и работ по сертификации Херсонского аэропорта.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса в состоянии обеспечить прием и отправление воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузово-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 2007 года №668-р Херсонскому аэропорту присвоен статус международного и открыт пункт постоянного пропуска через государственную границу. Пропускная способность пограничного пункта – одновременное оформление одного пассажирского лайнера емкостью до 100 пассажиров и одного грузового авиасудна вместимостью до 30 тонн.

Однако, с 1 апреля 2008 года у ООО “Аэропорт Херсон” истек срок действия сертификата эксплуатанта гражданских аэродромов.

Имущество аэропорта было приватизировано в форме совместного предприятия Херсонского облсовета и киевского концерна "Титан". С 2006 года участники СП вошли в судебные споры по поводу своего участия в предприятии и раздела его имущества.

В мае 2012 года Одесским апелляционным хозяйственным судом оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Херсонской области, которым удовлетворен иск заместителя прокурора области и возвращен Херсонскому областному совету целостный имущественный комплекс областного коммунального предприятия «Аэропорт - Херсон», стоимостью 4,1 млн грн.