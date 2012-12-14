На трассе Киев-Одесса возобновлено движение
17:33, 14 декабря 2012Транспорт/Связь
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Возобновлено движение на трассе Киев – Одесса, на которой из-за ДТП образовался затор.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
Сегодня в 7.20 на 241-м километре автодороги Киев-Одесса произошло ДТП при участии сразу четырех автомобилей, которые перекрыли движение транспорта со стороны Киева.
На городе работали работники Госавтоинспекции и подразделения МЧС. Все время, пока продолжалась ликвидация последствий аварии, инспекторы ГАИ обеспечивали регулирование дорожного движения.
В настоящее время движение транспортных средств полностью восстановлено.
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