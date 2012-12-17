За прошедшие сутки в Украине из снежных заносов высвобождены 1 тысяча 800 автомобилей

За прошедшие сутки в Украине из снежных заносов силами «Укравтодорр» и подразделениями МЧС были высвобождены 1 тысяча 800 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате неблагоприятных погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в отдельных районах Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областей на отдельных участках автомобильных дорог были зафиксированы осложнения движения транспорта и образования автомобильных заторов из-за снежных заносов.

Для предупреждения дальнейших образований заторов подразделениями МВД приняты меры по временному ограничению движения транспорта на опасных участках дорог.

По состоянию на 7.00 понедельника, по информации «Укравтодора», проводится постоянная расчистка дорог.

Всего на территории Украины к очистке дорог и территорий на протяжении суток были привлечены 18 тысяч 307 человек и 4 тысяч 74 единицы техники, в том числе от МЧС 1 тысяча 415 человек и 295 единиц техники.