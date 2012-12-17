На трассе Киев - Чоп ликвидированы заторы и возобновлено движение транспорта

По состоянию на 6.00 понедельника, 17 декабря, на международной автотрассе Киев - Чоп, на участке дороги между городами Броды и Буск, полностью ликвидированы заторы и возобновлено движение легкового транспорта.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника ГУ МЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

По его словам, движение грузового транспорта сегодня будет постепенно возобновляться после расчистки трассы специальной техникой.

«Из снежных заторов спасатели вытянули ночью 580 автомобилей, а также более 40 автобусов. Все люди доставлены домой. Пока еще информации относительно обращений граждан к медикам по поводу переохлаждения и обморожения нет», - отметил В.Туровцев.

На данное время на трассе работает снегоочистительная техника.

Также В.Туровцев сообщил, что во Львовской области остается осложненным проезд автотранспорта в Радеховском, Сокальском и Перемышлянском районах.

Как сообщили УНИАН во Львовской облгосадминистрации, на расчистке трассы Киев – Чоп от снега работало более 200 единиц техники, 6 роторных снегоочистителей и 3 снегохода.

В местах заторов были обустроены мобильные пункты обогрева и обеспечения горячей едой и чаем людей. На постоянном дежурстве находились команды медицины катастроф, обеспеченные техникой и необходимыми медпрепаратами.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в снежных заторах на трассе Киев - Чоп более суток (с 17.30 субботы 15 декабря до утра 17 декабря) находилось несколько сотен людей, большое количество легковых автомобилей, грузовиков, пассажирские автобусы. Длина затора в воскресенье, 16 декабря, достигала более 30 км.