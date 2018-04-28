Гендиректор: «Укрпочта» - госпредприятие, и, скорее всего, останется в этом статусе

«Укрпочта» решила кардинально изменить имидж и начать зарабатывать. Как это можно сделать в условиях глобального отказа населения от печатных изданий и писем в конвертах УНИАН рассказала генеральный директор ГППС «Укрпочта» Оксана Плотникова.

- Оксана Николаевна, не так давно Вы презентовали Стратегию развития «Укрпочты». Почему возникла необходимость ее разработки?

гендиректор "Укрпочты" Оксана Плотникова

- Данная работа позволяет определить приоритеты. У нас очень много услуг - около 50, при этом основных - порядка 10. Разработка стратегии позволила нам увидеть, какие услуги мы неактивно развиваем. Например, услуга курьерской доставки, о которой многие наши клиенты даже не знали. Интернет-магазины и не предполагали, что «Укрпочта» имеет огромную сеть и может доставлять товары, купленные через Интернет. Кроме того, работа над стратегией позволила задать себе ряд вопросов, к примеру, может быть, стратегически почте сейчас было бы правильно отказаться от подписки, особенно в сельских населенных пунктах, и занять сегмент розницы. Весь мир идет по этому пути, но мы сейчас не можем принять такое решение. Хотим к этим вопросам подойти цивилизовано, не нарушая традиций.

- Какие услуги Вы считаете перспективными и выгодными для «Укрпочты»?

- Каждая наша услуга сегодня продумана и просчитана. Даже к традиционным можно подойти по-новому. Так, у нас есть концепция развития пенсионных доставок, сейчас отрабатываем модель, которая заключается в сотрудничестве и с банками, и с государством. Кроме того, мы сейчас активно развиваем курьерскую доставку для интернет-магазинов, торговых сетей. И в этом сегменте нам не нужно бояться конкуренции, так как мы представлены в 29 800 населенных пунктах 13,5 тыс. отделений, плюс передвижные отделения. Такой сети нет ни у кого. Мы не станем занимать чью-то нишу, будем развить этот рынок. Плюс «Укрпочта» активно проводит работу по сокращению затрат клиента - наши тарифы ниже, чем у любого конкурента. Возможно, наша система тарифов сложновата, но мы ее упростим. В 2013 году цены не поднимаем, а по ряду услуг снижаем, к примеру, по финансовым услугам будем брать меньший процент. Кроме того, мы разрабатываем мотивацию клиентов - и юридических лиц, и физических, по категориям определяем размеры скидок и бонусов, что заложено в нашей тарифной политике на 2013 год.

- В чем же будет заключаться экономия средств клиентов «Укрпочты»?

- Экономия будет заключаться в том, что для получения целого ряда услуг и товаров клиенту не нужно будет ехать куда-либо. Особенно это актуально для жителей отдаленных населенных пунктов. Мы предлагаем курьерскую доставку за очень небольшие деньги и клиент сможет сравнить, что ему выгоднее: ехать в районный центр, тратить своё время и деньги на поездку, или вызвать почтальона-курьера и оформить заказ. Мы предлагаем Интернет-магазинам развивать данный рынок.

- Кто будет платить за такое развитие?

- Нужно договориться с торговыми площадками. Возможно, на первых порах им нужно будет отказаться от дополнительной прибыли, но если разовьем данный рынок, увеличим объем продаж, то все заработаем. Ведь сегодня практически Интернет-магазины не работают с селом.

- Интернет-магазины говорят, что они не могут развиваться в селах, т.к. там проблемы с Интернетом...

- У нас есть передвижные отделения связи, оснащенные компьютерами. Мы предлагаем, чтобы они помимо сбора платежей и выдачи пенсий предоставляли возможность зайти в Интернет и выбрать товар. Конечно, это требует вложений, поэтому мы и разрабатывали стратегию, чтобы определить для себя, готовы ли мы войти в данный сегмент.

- Вы говорили о сотрудничестве с банками. Как «Укрпочта» намерена это делать?

- Ни один банк не имеет такую широкую сеть, как мы, поэтому можем быть партнерами банка, агентами, которые продают банковские услуги. Такой проект у нас уже реализуется с «Дельта-банком», банком «Ренессанс-капитал», Райффайзенбанком, «Платинум-банком». Заключили договоры с банками по потребительскому кредитованию населения. В «Ощадбанке» считают, что могут реализовывать совместно с нами проект депозитных вкладов. Мы готовы работать с каждым банком, но на условии, что «Укрпочта» будет зарабатывать. Мы не берём в отделение сотрудника банка, а обучаем своего работника. За 4 месяца такого сотрудничества на комиссионном агентском вознаграждении от банка мы получили около 1 млн грн в месяц.

- Что еще «Укрпочта» продает?

- Мы активно сотрудничаем с железной дорогой по продаже билетов. Этот проект начался 2 года назад, но активно не рекламировался и не развивался, поэтому «Укрпочта» продавала только порядка 100 билетов месяц. За последние 4 месяца мы вышли на продажи около 3 тыс. билетов месяц. Можем также продавать автомобильные и авиационные билеты. Наша цель не конкурировать с «Укрзализныцей» и авиакомпаниями, а предоставить максимально удобные возможности жителям отдаленных населенных пунктов. Теперь они смогут заказать билет у почтальона-курьера, его доставят на дом. Услуга доступна в любом отделении связи, но о ней еще мало кто знает. С 1 января 2013 года билет можно будет купить на сайте «Укрпочты», а также оплатить коммунальные и другие услуги.

- Вы говорили об услуге электронного почтового ящика. Что это?

- Эта услуга идет в комплексе с предоставлением административных услуг, которые являются еще одной частью нашей стратегии. Мы будем инициировать изменения в законодательство, чтобы регистрация предприятий кроме физического адреса включала и электронный - предприятие зарегистрировалось, и автоматически сформировался его почтовый ящик. Государственные органы будут отправлять на него всю необходимую информацию, а предприятие сможет с этого адреса подавать декларации, отчитываться, обмениваться корреспонденцией. При этом можно будет заказать услугу доставки корреспонденции «вручную» - в наших почтовых отделениях ее распечатают, запакуют и доставят тому, кому она адресована.

- Такие системы требуют значительных инвестиций в автоматизацию. Вы планируете большие вложения?

- Нам нужно автоматизировать 18 тысяч рабочих мест, модернизировать сеть, чтобы обеспечить ее современными каналами передачи данных. Начали внедрение продукта САП для централизации всех операций, планируем полностью автоматизировать тендерные процедуры, контроль денежных средств, создать паспорта для каждого отделения. Уже установили GPS-навигаторы на все наши машины. На автоматизацию производственных процессов в 2012 году «Укрпочта» выделила около 130 млн грн, в 2013 году планируем 200 млн грн. Но замечу, в этом процессе активно сотрудничаем с клиентами. Например, с нами работает банк, и мы можем предложить ему обеспечить наши отделения компьютерами. Банки с удовольствием идут на такой шаг, и это нормально - партнерство.

- Какие еще инвестиционные проекты запланированы?

- Один из главных проектов – создание сортировочных центров. Пока речь идет о строительстве трех центров в течение 5 лет - Центрального в Киевской области, во Львове и Донецке. В финансовый план на 2013 год заложили строительство 2 сортировочных центров. Первый будет в Донецке - там уже определен участок под него в аэропорту «Донецк» на территории, которая планируется для развития грузовых терминалов. Недавно данный вопрос был решен на уровне вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, курирующего «Укрпочту». Вопрос выделения земли в Киевской области и Львове еще не согласован, но, скорее всего, второй центр, самый крупный, будет в Киевской области.

- Какие потоки почтовых отправлений будут привлекать эти центры?

- Учитывая, что мы активно развиваем курьерскую доставку, сортировочные центры будут строиться с перспективой развития в течение 10-15 лет. Кроме того, на базе сортировочных центров будет реализовываться проект «гибридная почта». Например, облэнерго, Киевводоканалу, Укртелекому, банкам, мобильным операторам нужно доставить информацию - счета, рекламные материалы, договоры, газеты, брошюры, каталоги - в каждый дом населенных пунктов. Перечисленное будет передаваться нам на электронных носителях, а мы распечатаем, запакуем и доставим населению. Причем такая доставка станет значительно дешевле, ведь мы можем в один конверт запечатать для одного клиента все счета. Сейчас подобный проект успешно реализует «Почта России». Кроме того, там начали доставлять в такой способ штрафы за нарушения дорожного движения, которые были зафиксированы на камеру. ГАИ полностью выведена из этого процесса.

- Предлагаемые изменения требуют финансовых вложений. Вы планируете привлекать частный капитал?

- О приватизации говорить рано. «Укрпочта» - госпредприятие, и, скорее всего, всегда будет оставаться госпредприятием. «Почта России», например, видит выход в акционировании. Мы пока таких предложений не подавали. Возможно, через несколько лет вопрос создания акционерного общества будет актуальным. Пока же по отдельным проектам, мы, вероятно, обратимся за помощью к государству, хотя в 2012 году госфинансирования у нас не было. Все проекты мы рассматриваем с точки зрения окупаемости. Любой из них - гибридная почта, курьерская доставка, электронный почтовый ящик принесет доходы. Средний срок окупаемости - 3-5 лет.

- «Укрпочта» привлекает кредиты?

- В 2013 году планируем привлечение кредитов, в частности, на строительство сортировочных центров. Стоимость одного из них, а это - здание, транспортная логистика, - составляет 40-50 млн евро. В целом наша инвестпрограмма на 5 лет рассчитана на 1,7 млрд грн. Это как наши собственные средства, так и заемные. Будем рассматривать кредитование под самые минимальные проценты. При этом не исключено привлечение инвесторов.

- Стратегия развития «Укрпочты» утверждена?

- Пока она находится в стадии обсуждения. После нового года отправим ее на согласование в министерства.

Анна Левченко (УНИАН)