ГАИ просит водителей воздержаться от поездок

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Украины просит водителей без неотложной необходимости воздержаться от поездок на собственном транспорте, внимательно следить за сообщениями средств массовой информации, через которые ГАИ информирует участников дорожного движения о состоянии проезда дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, личный состав ГАИ, МЧС и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Работники Госавтоинспекции готовы оказать срочную помощь участникам дорожного движения, которые попали в трудную ситуацию из-за неблагоприятных погодных условий. Горячие линии ГАИ и телефоны, по которым можно отправить смс-сообщение работают в круглосуточном режиме. Телефоны горячих линий на сайте http://www.sai.gov.ua/ua/info/1.htm

По состоянию на 10.00 в Украине действуют временные ограничения движения на таких участках автомобильных дорог:

Во Львовской области: М-06 «Киев – Чоп», км 439 – км 450 – для всех видов транспорта; Р-39 «Броды – Тернополь» км 16 – км 22, км 23 – км 28 – для всех видов транспорта.

На участке дороги М-06 ГАИ, МЧС и дорожные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение транспорта. ГАИ убедительно просит водителей воздержаться от поездок в этом направлении;

В Ивано-Франковской области: Р-20 Снятин-Тязев км 0+000-73+400 – для всех видов транспорта; Р-24 Татаров – Косив – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский км 136+623-172+191, в пределах Тлумачского и Городенковского районов, - для всех видов транспорта.

Объезд организован по автодорогам в направлении г. Черновцы: Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга (через Коломыю, Снятин); в направлении Тернополя - по Н-09 Мукачево - Львов.

М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка км 44+230 - 76+302 – для грузового транспорта; Н-09 Мукачево - Львов км 209+403 - 388+396 – для грузового транспорта; Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга км 18+330 – 206+402 – для грузового транспорта; Н-18 Ивано-Франковск - Тернополь км 0+000 – 30+740 – для грузового транспорта.

В Ривненской области: Р-26 «Острог – Кременец – Почаев - Радивилов» Радивиловского района (км 111 - 122) – для всех видов транспорта;

Из-за снежных заносов усложнено, а в отдельных случаях ограничено движение транспорта по местным автомобильным дорогам в пределах Здолбуновского, Березновского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Млиновского, Острожского и Рокитновского районов.

В Тернопольской области: Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь км 80-95 по области Дружба – Бучач – для всех видов транспорта; Р-39 Броды – Тернополь км 40-55 – для всех видов транспорта; Р-41 «Обход г. Тернополя» км 20-27 – для всех видов транспорта; Р-43 Тернополь от М-19 – Лановцы до Р-32 км 25-30 – для всех видов транспорта; Р-32 «Белая Церковь – Кременец» км 2-16 – для всех видов транспорта; М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка – действует ограничение для большегрузного транспорта; М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече – действует ограничение для большегрузного транспорта.

В Волынской области: Н17 Львов – Радехов - Луцк км 114 – км 115 для грузового транспорта; Н-22 Устилуг – Луцк - Ривне км 58 – 63; Р14 Луцк – Любешев - Дольск км 5 - км 7 - для грузового транспорта; Т03-03 «Луцк – Радомышль - Демидовка на Дубно» с км 8 по 18 для грузового транспорта. Также частично ограничено движение для грузового транспорта на местных дорогах.

В Хмельницкой области: М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, км 191+400 + 272 - для грузового транспорта; Н-03 Житомир – Черновцы, км 95+804 + 191+00 - для грузового транспорта; Р-48 Каменец-Подольский – Сатанов – Войтовцы – Белогорье, км 0+094 – 158+264 - для грузового транспорта; Т-23-08 Гуков – Дунаевцы – Могилев-Подольский, км 0+000 – 108+500 с 11.20 - для грузового транспорта.