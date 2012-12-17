Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» планирует в течение 5 лет инвестировать в развитие 1,7 млрд грн заемных и собственных средств.

Об этом в интервью УНИАН сообщила генеральный директор УГППС «Укрпочта» Оксана Плотникова.

«В целом наша инвестпрограмма на 5 лет составляет около 1,7 млрд грн. Это как наши собственные средства, так и заемные. Мы будем рассматривать кредитование под самые минимальные проценты», - сказала она.

В то же время О.Плотникова отметила, что «не исключает привлечение каких-то инвесторов».

По словам О.Плотниковой, в 2013 году «Укрпочта» планирует привлекать кредиты на строительство сортировочных центров.

«В 2013 году мы планируем привлечение кредитов, в частности, на строительство сортировочных центров. Стоимость одного такого центра, а это здание, транспортная логистика, - составляет 40-50 млн евро», - сказал она.

О.Плотникова сообщила, что в течение 5 лет «Укрпочта» планирует построить три сортивочных центра - Центральный в Киевской области, во Львове и в Донецке. При этом финансовый план на 2013 год предусматривает строительство двух сортировочных центров - в Донецке и в Киевской области.

Интервью с гендиректором УГППС «Укрпочта» Оксаной Плотниковой читайте здесь.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.