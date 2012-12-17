Железные дороги Украины за 11 месяцев сохранили перевозки грузов

Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года перевезли 421,54 млн тонн грузов — на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

По информации «Укрзализныци», объемы перевозок грузов в экспортном сообщении увеличились на 9,5% - до 129,58 млн тонн, в импортном — на 10,9%.

При этом объем перевозок грузов в транзитном сообщении сократился на 18,1%, во внутреннем сообщении - на 5,3%.

25% экспортных перевозок приходится на долю железной и марганцевой руды назначением в основном в Китай (через порты), Польшу, Чехию и Словакию. Объемы перевозок руды за 11 месяцев 2012 года увеличились на 3,4% - до 32,4 млн тонн.

Перевозки минеральных стройматериалов, которые составляют 24,2% экспортного железнодорожного грузопотока, выросли на 22,3% - до 31,3 млн тонн.

15,4% экспортного грузопотока составляет экспорт черных металлов, экспорт которых снизился на 5,4% - до 1,139 млн тонн, 14,7% - зерно и продукты помола, объем перевозок которых вырос практически в 2 раза — до 19 млн тонн.

Экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 68,7% - до 2,565 млн тонн, каменного угля — на 11,3%, до 750,9 тыс. тонн, соли — на 48,9%, до 750,6 тыс. тонн.

Объем железнодорожных перевозок импортных грузов за 11 месяцев 2012 возрос на 10,9% - до 32,02 млн тонн.

В структуре импортных перевозок за 11 месяцев 41,4% составляет каменный уголь, импорт которого увеличился на 12,9% - до 13,2 млн тонн. 15,9% импортных грузоперевозок составляет нефть и нефтепродукты, импорт которых увеличился на 26,6% - до 5,1 млн тонн. 10,8% импортных перевозок грузов составляет железная и марганцевая руда, импорт которой увеличился на 8,8% - до 3,5 млн тонн.

Снижение импортных грузоперевозок за 11 месяцев 2012 года отмечается по импорту черных металлов - на 12,6%, до 218,9 тыс. тонн, химикатов — на 19,2%, до 211,5 тыс. тонн, зерна и продуктов помола — на 42,9%, до 46, 6 тыс. тонн.

В транзитном сообщении железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года сократили перевозку грузов на 18,1% - до 38,3 млн тонн. В структуре транзитных перевозок 27,2% занимает транзит нефти и нефтепродуктов, 23,8% - транзит железной и марганцевой руды, 18,89% - транзит каменного угля, 7,9% - транзит черных металлов.

Внутренние грузовые железнодорожные перевозки за 11 месяцев 2012 года сократились на 5,3% - до 221,6 млн тонн.

38,9% внутренних перевозок занимает каменный уголь, 15,5% - железная и марганцевая руда, 14,8% — минеральные стройматериалы.

Среднее расстояние, на которое за 11 месяцев текущего года железнодорожным транспортом Украины перевозились транзитные грузы, составляет 1012 км, экспортные - 660 км, импортные - 529 км и внутренние - 349 км.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 639,9 млн тонн грузов – на 3,9% меньше, чем в январе-октябре 2011 года.

В январе-октябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 639,9 млн тонн грузов – на 3,9% меньше, чем в январе-октябре 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-октябре т.г. сократился на 6,4% – до 329,01 млрд т/км.