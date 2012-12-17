«Южный» может заключить концессионные договора с «Портинвест», «ТИС» и «Дельта-Вилмар»

Морской торговый порт «Южный» рассматривает возможность реализации проектов по концессионным договорам с компаниями «Портинвест», «ТИС» и «Дельта-Вилмар».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник порта «Южный» Александр Лагоша.

«У нас есть несколько проектов концессионных договоров, в том числе один из них с «Портинвестом», который заинтересован в перевалке рудных и угольных грузов. Компания «ТИС» заинтересована в расширении зернового и химического терминалов. Компания «Дельта-Вилмар» строит завод по отжиму подсолнечного масла, которое будет идти на экспорт, и им необходим причал. То есть уже сейчас есть несколько проектов, которые можно будет рассматривать в качестве концессионных договоров», - сказал он.

Кроме того, А.Лагоша отметил, что «после проведения дноуглубительных работ мы уйдем от рейдовой догрузки и удержим грузопотоки».

В то же время, по его словам, «чтобы увеличивать грузопотоки, необходимо развивать железнодорожную инфраструктуру, необходимо увеличивать причальный фронт».

«В контексте проекта «Портинвеста» рассматривается проект строительства 10-го и 11-го глубоководных причалов, при строительстве которых мы сможем увеличивать грузооборот, потому что проект предусматривает 12 млн тонн в год. Плюс этим же проектом предусматривается реконструкция причалов №8 и №9 с доведением импорта до 10 млн тонн в год», - сказал А.Лагоша.

Справка УНИАН. МТП "Южный" - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов - 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» в 2011 году увеличило переработку грузов на 24,25% по сравнению с 2010 годом - до 22,639 млн тонн.