Предприятия транспорта Украины за 11 месяцев сократили пассажироперевозки на 2,2%

В январе-ноябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли почти 6,247 млрд пассажиров – на 2,2% меньше, чем в январе-ноябре 2011 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, пассажирооборот транспорта в январе-ноябре т.г. составил 126,631 млрд пасс./км, что составляет 99,1% от уровня январе-ноябре 2011 года.

Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой за 11 месяцев 2012 года сохранилась на уровне 395,6 млн пассажиров. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в январе-декабре 2012 года составил 45,844 млрд пасс./км – на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Отправка пассажиров городской электричкой выросла в 5,2 раза.

Отправка пассажиров на Приднепровской железной дороге (ПЖД) увеличилась на 0,1%, на Южной железной дороге (ЮЖД) - сократилась на 1,2%, на Донецкой ЖД (ДЖД) – на 1,6%, на Львовской ЖД (ЛЖД) – на 2,2%, на Одесской ЖД (ОЖД) – на 2,3%, на Юго-Западной ЖД (ЮЗЖД) – на 4,2%.

Автотранспортные предприятия в январе-ноябре 2012 г. сократили перевозку пассажиров на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,165 млрд пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом частных лиц-предпринимателей сократились на 8,6%.

Авиационные предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года перевезли 7,6 млн пассажиров – на 9,1% больше, чем в январе-ноябре 2011 года.

Предприятия водного транспорта в январе-ноябре 2012 года снизили перевозки пассажиров на 17,3% – до 7,6 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров городским электротранспортом за 11 месяцев составили 2,7 млрд пассажиров — на 0,4% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Транспортные предприятия Украины в 2011 году увеличили перевозки пассажиров на 1,9% по сравнению с 2010 годом – до 6,973 млрд человек, пассажирооборот вырос на 3,3% – до 134,3 млрд пасс./км.

В январе-октябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 5,654 млрд пассажиров – на 2,5% меньше, чем в январе-октябре 2011 года.