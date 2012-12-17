ЮЗЖД принимает все меры для сокращения задержек поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) восстановила движение поездов на участках Жмеринка - Винница, Жмеринка - Хмельницкий, Шепетовка - Коростень, Казатин - Фастов, Фастов - Киев и Киев - Коростень, задержанных вследствие падения более 60 деревьев высотой 12-25 метров, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В сообщении отмечается, что во время зимней непогоды главной задачей для железнодорожников Юго-Западной магистрали является обеспечение бесперебойного и безопасного движения поездов.

В течение двух недель высота снежного покрова до 50 см зафиксирована по станциям Казатин, Жмеринка, Винница, Коростень. В условиях обильного снегопада на железнодорожных узловых станциях, вокзалах, платформах и путях ведутся работы по уборке снега всеми подразделениями железной дороги.

«Задействовано 18 снегоуборочных машин, 16 снегоочистительных машин. В течение суток участвуют в уборке снега от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. работников железной дороги», - сказано в сообщении.

Всего для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов на столичной магистрали во время зимних осадков подготовлено: 22 снегоуборочные машины серии СМ-2, 35 снегоочистительных машин СДП и 410 единиц автодорожной снегоочистительной техники (тракторы, бульдозеры).

Кроме того, для обеспечения бесперебойного движения поездов подготовлено свыше 3830 стрелочных переводов, с оборудованием системы пневмообдува 3205 стрелочных переводов и 625 стрелочных переводов, оборудованных системой электрообогрева.

В структурных подразделениях ЮЗЖД созданы очередные аварийные бригады, которые в случае непогоды будут проводить ремонт зданий и сооружений, а также заниматься восстановлением инфраструктуры в случае повреждения сети энергетического хозяйства.